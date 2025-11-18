По мнению Алексея Пушкова, занимающего пост председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике, процесс вымирания коренного населения в западных странах уже перешел из категории прогнозов в суровую реальность.

Сенатор обращает внимание на официальную статистику Канады, которая, по его словам, красноречиво свидетельствует о демографическом сдвиге. Согласно этим данным, 40% всех новорожденных в стране появились на свет от матерей, которые сами родились за пределами Канады.

Пушков прогнозирует, что при сохранении нынешней миграционной политики, нацеленной на замещение населения, этот показатель будет неуклонно расти. Уже к 2034 году, по его оценкам, доля таких детей достигнет 50-55%, а к 2044 году — 60-65%, что составит около двух третей от всех новорожденных. Политик убежден, что аналогичная судьба ожидает и весь англосаксонский мир в целом.

«Затем от англосаксов как этноса, населявшего Британию, США, Канаду, останется только воспоминание», — сказал он.

