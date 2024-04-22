Жители Подмосковья смогут бесплатно провериться на меланому

Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить родинки на меланому. Во всех филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера пройдет День диагностики этого заболевания. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Записаться на бесплатную диагностику можно до 16 мая на сайте www.melanomaday.ru или по телефону 8 (800) 2000 345.

Каждый год в стране выявляют до двенадцати тысяч новых случаев заболевания меланомой. Это один из самых опасных видов рака, который зачастую развивается из обычных родинок. Если выявить заболевание на ранней стадии, его можно излечить в 90% случаев.