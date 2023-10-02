День донора прошел в Воскресенске

В подмосковном городском округе Воскресенск прошел День донора. Этой акции более пяти лет и традиционно ее проводят на базе Культурно-молодежном центре «Клио».

В течение года акция повторяется раз в сезон. Соответственно следующая состоится только в декабре. В рамках Дня донора забор крови проводят представители Московского областного центра крови.

Как рассказал глава подмосковного городского округа Воскресенск Алексей Малкин, в подготовке ко Дню донора активно принимают участие волонтеры, некоторые из которых и сами являются донорами на добровольных началах. Их стремление безвозмездно помогать глава муниципалитета отметил и похвалил отдельно.

На этот раз в рамках Дня крови специалисты выездной бригада регионального центра приняли свыше четырех десятков человек и собрали почти 19 литров донорской крови.