«День двора» прошел в городском округе Талдом

В подмосковном Талдоме прошел праздник «День двора». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

В этом году мероприятие провели у домов микрорайона «Юбилейный». Праздник начался с приветственной речи главы Талдомского городского округа Юрия Крупенина, также с речью перед горожанами выступил председатель местного Совета депутатов Михаил Аникеев.

Всех гостей праздника ждала насыщенная программа. Сотрудники Талдомского центрального Дома культуры подготовили целый концерт: самые юные участники мероприятия приняли участие в интерактивной программе, а взрослые зрители аплодировали музыкантам и вокалистам, подпевая любимым песням. Также в программу мероприятия включили игры и интеллектуальные викторины, гостей угощали чаем и пирожками.

Представители талдомской администрации надеются, что подобные мероприятия помогают установить хорошие отношения между соседями.