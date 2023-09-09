День города и Ленинского округа отмечают в Видном

Праздник открыли благодарственным молебном в Георгиевском храме и возложением цветов к Вечному огню на Аллее Славы.

Также жителей поздравили глава округа Алексей Спасский, председатель Совета депутатов Станислав Радченко, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов и Секретарь Подольского епархиального управления иерей Константин Семенов.

В рамках празднования вручили награды жителям. В их число вошли пятнадцать человек, которые получили звание «Лауреат премии Ленинского городского округа». Кроме того, главврач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова получила звание «Почетный гражданин Ленинского городского округа», а сразу после торжественной церемонии - посетила свой избирательный участок и приняла участие в выборах губернатора Московской области.

В течение дня у кинотеатра «Искра» будет работать выставка предприятий муниципалитета, пройдут выступления артистов, будут организованы интерактивные площадки. Вечером на стадионе «Металлург» состоится праздничный концерт.