День города отметили в Черноголовке

Он прошел в наукограде 7 сентября. Среди гостей мероприятий, проводимых в течение дня, можно было заметить как самых маленьких, так и взрослых жителей города.

Глава Черноголовки поздравил жителей с Днем города в своем телеграм-канале. Он отметил, что здесь живут образованные люди, талантливая молодежь и не только. Сам город, по словам Романа Хожаинова, растет и развивается, преображаясь с каждым годом:

«Кто-то живет в Черноголовке с рождения, а кто-то однажды приехав, остался здесь навсегда. Но всех нас объединяет одно - любовь к нашему городу», — подчеркнул глава муниципалитета.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

Также глава муниципалитета отметил, что в связи со сложившейся ситуацией в Курской и Белгородской областях в целях обеспечения безопасности жителей Черноголовка решила отказаться от пышного празднования Дня города и салюта и провести этот день в теплой семейной обстановке. Так и получилось.

Утро в Черноголовке началось со спортивных событий, которые прошли на стадионе «Южное озеро». Турниры по футболу и стритболу дали старт Дню города. Отличный способ для того, чтобы зарядиться энергией!

В течение дня гости сквера Халатникова, где развернулось гуляние, могли посетить творческие зоны с мастер-классами. Пока одни плели брелоки из бусин и лепили свечи, другие создавали украшения из смолы и рисовали различные узоры с орнаментами. В общем, каждый нашел себе дело по душе!

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

Вечером в сквере прошел праздничный концерт. На сцене выступали юные жители города и приглашенные музыканты, а вокруг нее собралось множество зрителей разных возрастов. Не обошлось и без торжественной части, в рамках которой состоялось награждение жителей наукограда.

Также в рамках праздничных мероприятий Волонтеры Подмосковья организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской и Курской областей. Точка сбора находилась в сквере им. И.М. Халатникова.

Черноголовцев просили принести медикаменты, сухпайки, продукты длительного хранения, одежду, средства гигиены и электроприборы. Многие неравнодушные откликнулись на зов о помощи, за что они заслуживают огромной благодарности! В этот солнечный день удалось собрать около 500 кг гуманитарной помощи для жителей пострадавших регионов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

«Под конец дня прогулялся в Черноголовке и поздравил жителей с Днем города. В наукограде жизнь кипит: тут строят, там ремонтируют, здесь реконструируют... Желаю продолжить движение вперед, талантливым ученым — сделать новые открытия, мы же направим все силы, чтобы жизнь стала еще комфортнее», — написал депутат Госдумы РФ Александр Толмачев на своей странице в социальных сетях.

Праздник для жителей города получился красивым и душевным. Развлекательные мероприятия весь день радовали как взрослых, так и самых юных черноголовцев. Все, кто пришел на праздник, получили массу положительных эмоций.