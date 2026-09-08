Маргарита Симоньян победила рак груди: результаты КТ показали полную чистоту

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила о победе над онкологическим заболеванием. В своем Telegram-канале она сообщила, что последняя компьютерная томография не выявила признаков рака молочной железы. Журналистка поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время лечения, и выразила благодарность Богу за выздоровление.

Симоньян не раскрывала деталей своего диагноза и терапии, однако ранее уже упоминала о борьбе с болезнью. В этот раз она подчеркнула, что результаты обследования показали полную чистоту, что подтверждает успешное завершение лечения. По словам источников, близких к журналистке, она проходила курс терапии в одном из московских медицинских центров и на протяжении всего периода сохраняла оптимистичный настрой, продолжая работать.

Рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин в России. По данным статистики, ежегодно с таким диагнозом сталкиваются десятки тысяч пациенток, однако современные методы диагностики и лечения позволяют добиваться положительных результатов на ранних стадиях. Симоньян воспользовалась своим опытом, чтобы обратиться к женщинам: накануне она призвала их доверять врачам, регулярно проходить обследования и не откладывать визит к специалисту при появлении тревожных симптомов. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на полное излечение.

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