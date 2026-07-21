День Казанской иконы и начало жатвы: семь строгих запретов для православных 21 июля

21 июля 2026 года — дата, которая совмещает в себе сразу два важных смысловых пласта — небесный и бытовой. На этот вторник приходится церковное празднование в честь обретения Казанской иконы Божией Матери, одной из наиболее чтимых православных святынь. Одновременно с этим в крестьянском календаре день носит название Прокопий-жнец, поскольку с него традиционно начинали уборку ржи.

Чтобы провести это время с духовной пользой и избежать неприятностей, следует помнить о ряде ограничений, которые сложились как в церковной традиции, так и в народных представлениях.

Что нельзя делать 21 июля 2026 года

Чтобы праздничный день не был омрачен, а удача не покинула дом, народные приметы и устав церкви рекомендуют воздерживаться от следующих поступков: