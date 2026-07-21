День Казанской иконы и начало жатвы: семь строгих запретов для православных 21 июля
Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери 21 июля 2026 года
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
21 июля 2026 года — дата, которая совмещает в себе сразу два важных смысловых пласта — небесный и бытовой. На этот вторник приходится церковное празднование в честь обретения Казанской иконы Божией Матери, одной из наиболее чтимых православных святынь. Одновременно с этим в крестьянском календаре день носит название Прокопий-жнец, поскольку с него традиционно начинали уборку ржи.
Чтобы провести это время с духовной пользой и избежать неприятностей, следует помнить о ряде ограничений, которые сложились как в церковной традиции, так и в народных представлениях.
Что нельзя делать 21 июля 2026 года
Чтобы праздничный день не был омрачен, а удача не покинула дом, народные приметы и устав церкви рекомендуют воздерживаться от следующих поступков:
- Занятия тяжелым физическим трудом. Особенно не рекомендуется устраивать уборку, стирку, заниматься шитьем или ремонтом. Любая работа не должна становиться препятствием для молитвенного настроя. При наличии возможности этот день лучше посвятить размышлениям о духовном, а не бытовым хлопотам.
- Ссоры, брань и распространение слухов. Категорически не допускается сквернословие, обсуждение знакомых за их спиной, зависть и осуждение окружающих. Среда этого дня требует от человека внутреннего спокойствия. Существует особое предостережение — не делиться с посторонними информацией о своих дочерях, дабы уберечь их от сглаза.
- Поездки и перемещения на дальние расстояния. В народной традиции 21 июля считается неподходящим днем для отправления в путь. Дорога, по поверьям, может принести разочарования или вызвать недомогания. Любые поездки по возможности лучше перенести на другой срок.
- Распитие спиртных напитков. Праздничная трапеза должна проходить в трезвости, чтобы сохранять ясность ума в святой день.
- Безделье и праздное времяпрепровождение. Хотя тяжелая работа под запретом, проводить день в полной праздности также не следует. Считается, что лень в этот день способна «вымести» благополучие из жилища. Рекомендуется заниматься созидательными делами, например, чтением душеполезных книг.
- Сбор лесных ягод, кроме черники. По распространенным поверьям, лесные ягоды, кроме черники, в этот день не приносят пользы. Если же черника поспела — это воспринимается как знак, указывающий на необходимость начинать жатву ржи.
- Купание в открытых водоемах. Действует строгий запрет на купание. В этот день вода считается небезопасной для тела и духа, а водяной, согласно поверьям, может причинить вред.
- Нанесение ущерба березе. Запрещено ломать ветви березы, рубить деревья или срывать листву. Нарушение этого поверья сулит появление финансовых проблем и долгов.