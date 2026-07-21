Какой сегодня праздник 22 июля: приметы, запреты и что предсказывает Черничный день

В разгар лета природа начинает подавать человеку важные сигналы. В народном календаре этот день издавна называли Панкратием Ягодником или Черничным днем, так как именно к этой поре в лесах массово созревали первые дикие ягоды, а природа поворачивала в сторону осени.

Многие люди, планируя дачные работы и загородный отдых, внимательно наблюдают за изменениями вокруг. Многовековой опыт предков позволяет составить точный прогноз погоды на ближайшие недели и даже узнать, какой будет предстоящая осень, без помощи сложных приборов.

Особое внимание 22 июля придавалось поведению птиц, состоянию лесных ягод, утренним туманам и ночным звездам. Все эти наблюдения складывались в единую систему народных подсказок.

Коротко: главное о дне

Середина лета считалась временем полного созревания черники и сбора первого урожая огурцов.

Обильная утренняя роса и ясный восход предвещают сухой и теплый остаток месяца.

Поведение лягушек и птиц безошибочно указывает на приближение дождей или затяжного зноя.

По урожаю лесных ягод в этот день традиционно определяли суровость будущей зимы.

Главные природные приметы 22 июля

В этот день было принято пристально наблюдать за небом и осадками с самого раннего утра.

Если утром 22 июля выпала обильная роса, то весь день будет солнечным, а погода останется сухой и жаркой.

Если с утра над низинами и водоемами стелется густой туман, который быстро рассеивается с восходом солнца, впереди ждает несколько дней погожей и теплой погоды.

Если туман не уходит долгое время и поднимается вверх облаками, это верный признак скорого и затяжного дождя.

Что предсказывает поведение птиц и животных

Живая природа чутко реагирует на малейшие изменения атмосферного давления и влажности воздуха.

Если лягушки сидят на берегу и громко квакают — это к усилению жары. Если же они молчат или прячутся глубоко в воду, стоит ждать похолодания и дождя.

Если ласточки и стрижи летают низко над самой землей, это предупреждение о приближении грозы и сильного ветра.

Если кукушка продолжать громко куковать в этот период, то бабье лето будет долгим, а осень наступит со значительным запозданием.

Приметы на урожай и будущую осень

По состоянию лесов и полей судили о том, насколько щедрым окажется конец сезона.