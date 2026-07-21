Какой сегодня праздник 22 июля: приметы, запреты и что предсказывает Черничный день
Фото: ["Подмосковье сегодня"/Екатерина Гавриленко]
В разгар лета природа начинает подавать человеку важные сигналы. В народном календаре этот день издавна называли Панкратием Ягодником или Черничным днем, так как именно к этой поре в лесах массово созревали первые дикие ягоды, а природа поворачивала в сторону осени.
Многие люди, планируя дачные работы и загородный отдых, внимательно наблюдают за изменениями вокруг. Многовековой опыт предков позволяет составить точный прогноз погоды на ближайшие недели и даже узнать, какой будет предстоящая осень, без помощи сложных приборов.
Особое внимание 22 июля придавалось поведению птиц, состоянию лесных ягод, утренним туманам и ночным звездам. Все эти наблюдения складывались в единую систему народных подсказок.
Коротко: главное о дне
- Середина лета считалась временем полного созревания черники и сбора первого урожая огурцов.
- Обильная утренняя роса и ясный восход предвещают сухой и теплый остаток месяца.
- Поведение лягушек и птиц безошибочно указывает на приближение дождей или затяжного зноя.
- По урожаю лесных ягод в этот день традиционно определяли суровость будущей зимы.
Главные природные приметы 22 июля
В этот день было принято пристально наблюдать за небом и осадками с самого раннего утра.
- Если утром 22 июля выпала обильная роса, то весь день будет солнечным, а погода останется сухой и жаркой.
- Если с утра над низинами и водоемами стелется густой туман, который быстро рассеивается с восходом солнца, впереди ждает несколько дней погожей и теплой погоды.
- Если туман не уходит долгое время и поднимается вверх облаками, это верный признак скорого и затяжного дождя.
Что предсказывает поведение птиц и животных
Живая природа чутко реагирует на малейшие изменения атмосферного давления и влажности воздуха.
- Если лягушки сидят на берегу и громко квакают — это к усилению жары. Если же они молчат или прячутся глубоко в воду, стоит ждать похолодания и дождя.
- Если ласточки и стрижи летают низко над самой землей, это предупреждение о приближении грозы и сильного ветра.
- Если кукушка продолжать громко куковать в этот период, то бабье лето будет долгим, а осень наступит со значительным запозданием.
Приметы на урожай и будущую осень
По состоянию лесов и полей судили о том, насколько щедрым окажется конец сезона.
- Если к этому дню в лесу уродилось много сочной и крупной черники, то предстоящая зима будет морозной и суровой.
- Появление первых темных и хрустящих огурцов на грядках предвещает богатый сбор всех остальных овощей до самого конца лета.
- Если звезды в ночь на 22 июля светят ярко и без дымки, то ближайшие дни порадуют идеальной погодой для сбора сена и урожая.