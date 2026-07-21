«Просто это рай»: американец прилетел из Огайо в Подмосковье ради рождения дочери

Супружеская пара из штата Огайо выбрала родильное отделение Красногорской клинической больницы для появления на свет своей дочери. Американский отец и его супруга высоко оценили условия, заботу персонала и возможность проведения естественных партнерских родов в воде, пишет REGIONS.

Международные роды в Подмосковье

Как рассказали в пресс-службе Клинической больницы Красногорска, за методикой мягких родов в местный роддом приезжают роженицы не только из регионов РФ, но и из-за рубежа. 16 июля здесь родилась девочка весом 4,5 кг и ростом 55 см в семье Тревера и Виктории Че из американского штата Огайо. Новорожденная получила высокую оценку 8/9 баллов по шкале Апгар.

Заведующий родильным отделением Олег Гавриленко отметил, что пара долго изучала варианты среди столичных и областных медицинских учреждений, прежде чем сделать выбор в пользу Красногорска.

Условия, мягкие роды в воде и впечатления родителей

Роды продолжались 26 часов (активная фаза составила 10 часов) и прошли полностью естественным путем — в воде, без применения анестезии и хирургического вмешательства, а также при полном партнерском участии супруга:

Впечатления отца: Глава семейства Тревер Че специально прилетел из США, чтобы поддержать жену. Находясь в клинике, он признался, что чувствует себя «как в раю» благодаря профессионализму врачей и высокому уровню сервиса;

Отзыв матери: Виктория Че подчеркнула, что выбрала роддом по рекомендациям специалистов из-за его камерной атмосферы и постоянного внимания персонала. Женщина отдельно отметив, что весь комплекс качественной медицинской помощи был предоставлен по полису ОМС.

На данный момент мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.