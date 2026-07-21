В Подмосковье почти на 5% выросла оперативная активность в больницах

В подмосковных больницах увеличился объем оказываемой хирургической помощи. По итогам первого полугодия 2026 года в регионе было выполнено более 178 тыс. операций, что почти на 5% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Рост оперативной активности стал возможен благодаря оснащению медицинских организаций современным оборудованием, внедрению малоинвазивных методик лечения, привлечению квалифицированных специалистов и работе стационаров кратковременного пребывания», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, все это помогло сократить сроки ожидания и повысить доступность медицинской помощи для местных жителей. Хирургическую помощь в регионе пациенты могут получить по разным направлениям, включая сердечно-сосудистую хирургию, травматологию, онкологию и так далее. Лечение проводится бесплатно по направлению врача при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.