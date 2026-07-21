Магнитная буря накроет вечером 22 июля: когда ждать самый опасный пик

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 22 июля ожидается неспокойная геомагнитная обстановка. В течение дня показатель Кр поднимется с 3 до 5,5 балла. До 16:00 магнитосфера будет находиться на «зеленом» уровне (до 3,5 балла), не вызывая недомоганий.

К 18:00 уровень Кр вырастет до 4 баллов, а к 20:00 достигнет «оранжевой» отметки в 4,5 балла, что может спровоцировать головные боли и скачки давления. В 22:00 геомагнитный фон преодолеет отметку в 5 баллов — начнется полноценная буря «красного» уровня, способная повлиять на самочувствие и работу электроприборов. Высокая вероятность шторма обусловлена вспышкой класса М и ростом индекса солнечной активности до 6,7 балла.

Атмосферное давление в столицах

На фоне штормовой геомагнитной обстановки показатели атмосферного давления в крупнейших городах России останутся стабильными, что немного облегчит состояние метеочувствительных граждан.

В Москве давление составит 741–743 мм рт. ст., а в Санкт-Петербурге — 752–754 мм рт. ст. Оба значения полностью укладываются в оптимальный диапазон Гидрометцентра, поэтому дополнительного давления на сосуды со стороны атмосферы не ожидается.

Что нельзя делать 22 июля метеозависимым

Чтобы благополучно пережить неблагоприятный геомагнитный период, необходимо временно отказаться от некоторых привычек и лишних нагрузок.

В этот день запрещено перегружать организм тяжелыми тренировками и изнуряющей физической работой.

Что нельзя делать 22 июля, так это поддаваться панике, вступать в конфликты и эмоционально переутомляться — стресс усиливает негативное влияние бури.

Не рекомендуется отклоняться от назначенного врачом лечения или самовольно менять дозировку привычных лекарственных препаратов.

Что нужно сделать для сохранения здоровья в этот день

Защитить организм от влияния солнечных вспышек помогут простые и доказанные медицинские рекомендации.