День открытых дверей прошел в МОНИКИ, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Мероприятие посетили студенты Сеченовского университета, РНИМУ имени Пирогова, Российского университета медицины, Самаркандского государственного мединститута и других учреждений.

Гостей поприветствовала декан факультета усовершенствования врачей Татьяна Чернявская. Она выразил всем благодарность за проявленный интерес к учреждению и пожелала успехов в поступлении.

«У нас сильнейшие кафедры, где будущих врачей готовят высококвалифицированные наставники и эксперты в своих областях. Поэтому я абсолютно спокойна, что поступая к нам, вы получите все необходимые знания и навыки», – отметила она.

В рамках мероприятия студенты медицинских вузов узнали о возможностях дальнейшего обучения в МОНИКИ, специальностях ординатуры и клинических базах, на которых проходит обучение. Кафедры представили интерактивные стенды.