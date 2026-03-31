День памяти жертв геноцида советского народа отметят в апреле

В России установлена новая памятная дата День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 19 апреля традиционно проходят акции и мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти о геноциде советского народа.

В целях формирования единых подходов к подготовке и проведению мероприятий в рамках Дня памяти жертв геноцида советского народа, Национальным центром исторической памяти при президенте РФ подготовлен тематический комплекс о геноциде советского народа. В его состав вошли информационно-справочные материалы, информационные ресурсы, готовые для самостоятельной печати выставочные проекты, доступные для организации публичных показов кинофильмы.

Данные материалы призваны сформировать действенный механизм защиты исторической правды и наглядно показать связь событий Великой Отечественной войны с современностью, объясняя важность сохранения памяти о геноциде советского народа для противодействия современным угрозам распространения идеологии неонацизма и фальсификации истории.