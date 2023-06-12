День России: как появился и как его отмечали раньше

В истории нашей страны много знаменательных дат, но особенно выделяется 12 июня — День России. В эту дату в 1990 году было провозглашено главенство конституции, а также принято название государства — Российская Федерация.

Рассказываем историю праздника и представляем мнение экспертов об этом дне.

День России — знаковая дата для Бориса Ельцина

«До 2002 года он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России, в народе его называли День независимости. По факту это день, когда в нашей стране было провозглашено главенство конституции, а также принято название — Российская Федерация. Это произошло в 1990 году на съезде депутатов РСФСР, а уже через год состоялись первые выборы президента, в которых победил Борис Ельцин. Днем России этот день стал 2 февраля 2002 года», — рассказала историк и культуролог Наталия Зинович в беседе с «Известиями».

Для первого президента России эта дата стала действительно очень значимой. Сначала 12 июня он был избран председателем Верховного совета, а потом — президентом. Может, именно поэтому Ельцин в 1998 году настаивал на переименовании праздника. Правда, ждать этого пришлось еще четыре года.

Первый раз День России отметили в 1995 году. Тогда появилась традиция награждать 12 июня государственными премиями тех, кто достиг больших результатов в областях науки, технологий, культуры и искусства

День России или День независимости

Хотя во время зарождения праздника формулировка «День независимости» не использовалась в официальных документах, она получила широкое распространение, став вторым, негласным названием праздника.

Вероятно, это случилось и в силу того, что она использовалась в печати, на плакатах и праздничных растяжках. Еще такое название могло прийти из Европы и Америки, где главный праздник государственности так и называется. Также оно распространено среди бывших стран СНГ.

«Многие граждане России отмечают 12 июня просто как выходной день, а часть из них не знают не только его истории, но и правильного названия. Так, по опросам Левада-Центра, многие ошибочно называют этот праздник «Днем независимости» по аналогии с подобными в других странах», — рассказала РИА новости кандидат исторических наук, доцент Мария Косорукова.

Как главный праздник страны отмечают сегодня?

В истории современной России праздник набирал все большие масштабы. Со временем на улицах начали раздавать ленточки с триколором, а на Красной площади — проводить крупные мероприятия. Также в городах запускали салюты.

Молодежные организации также не остались в стороне. Они проводили всевозможные акции и флешмобы в преддверии праздника. Например, вешали триколор на окна или записывали видеопоздравления.

Особенно значимым онлайн-формат стал в ковидный 2020-й. Тогда жители, не сумев отметить День России на улицах, объединялись в сообщества и придумывали свои форматы.

12 июня 2009 года произошло еще одно знаковое событие — был водружен флаг РФ на Останкинскую телебашню. Ранее, с 1967 по 1991, год там находился флаг СССР.

Ранее россияне рассказали о том, как отпразднуют день России.