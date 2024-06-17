День села отметили в Ледово городского округа Кашира

Празднование Дня села состоялось в территориальном отделе Домнинский городского округа Кашира. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Уточняется, что на площади возле Дома культуры желающие могли принять участие в мастер-классах по лепке из соленого теста, изготовлению картин из пластилина и прочих, в эстафетах, играх в веселый дартс или сделать фото на память в одной из фотозон.

Отмечается, что посетители праздничного мероприятия могли насладиться выступлениями юных певцов и танцоров. Так, участники коллектива «Ассорти», создавая атмосферу праздника, танцевали прямо на площади возле Дома культуры.