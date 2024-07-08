День семьи, любви и верности отпраздновали на выходных в Московской области

В минувшие выходные жители Подмосковья отметили особенный праздник — День семьи, любви и верности. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Первый зампред Правительства региона Людмила Болатаева рассказала, что в нашем регионе больше миллиона семей, и этот праздничный день стал поводом для семейного объединения, веселых мероприятий и теплых встреч, а также прекрасной возможностью отметить наградами выдающиеся семейные союзы.

Примечательно, что ежегодно в Подмосковье женятся больше 55 тысяч пар, а именно в эти предпраздничные дни связали себя узами брака почти 500 семей.

В ведомстве рассказали, что центральной площадкой празднования стала музей-усадьба Архангельское. Здесь в душевной атмосфере представители министерства и духовенства поздравили семьи региона, которые внесли большой вклад в сохранение семейных ценностей, а также вручили медали «За любовь и верность» и заслуженные награды. А кульминацией этого праздника стала добрая традиция — в небо выпустили белых голубей.