День соседей объединил жителей Шатуры: празднование в двух дворах округа

В Шатуре состоялся теплый и душевный праздник — День соседей, собравший жителей двух близлежащих дворов.

Жители пятиэтажек, расположенных по адресам: проспект Ильича, дом №20/2, и улица Войкова, дом №10, превратили территорию между своими домами в настоящий центр праздничных событий. Дворовая площадь стала импровизированной сценической площадкой, где для жителей Шатуры развернулась яркая и насыщенная программа. Артисты Кервского Дома культуры подготовили для них концертные номера и анимацию, создав неповторимую атмосферу веселья и единения.

Организаторы мероприятия продумали все до мелочей, сумев совместить приятное с полезным. Помимо музыкальных выступлений, гости праздника получили ценную информацию о возможностях проведения общих собраний собственников жилья в электронном формате с использованием системы ГИС ЖКХ. Это особенно актуально для активных жителей Шатуры, стремящихся к удобному и современному управлению своим жилищным фондом.

«Для максимального удобства жителей администрация округа разместила на стендах информативные QR-коды, позволяющие быстро подключиться к общедомовому чату. Там можно не только обмениваться новостями и пожеланиями, но и оперативно отправлять заявки, которые управляющая компания будет оперативно обрабатывать», — подчеркнула Любовь Жукова, начальник отдела жилищной политики.

Особое внимание на празднике было уделено планам по благоустройству дворовой территории. Жителей познакомили с проектом, который предполагает создание современной игровой зоны и спортивной площадки.

«В следующем году на месте существующих элементов будет установлено современное ДИП (детское игровое пространство) с прорезиненным покрытием площадью 200 квадратных метров, а в 2027 году во второй части двора появится воркаут-площадка для любителей активного образа жизни», — сообщил Дмитрий Ионов, начальник отдела благоустройства.

Развитие инфраструктуры — один из приоритетов для Шатуры, и эти проекты демонстрируют заботу округа о комфорте и благополучии шатурских семей.

«Было приятно видеть всех вместе. Пообщаться в дружеской атмосфере. Раньше мы много общались по-соседски, а в век цифровых технологий жители порой не знают своих соседей. Это отличная идея для укрепления добрососедства», – отметил Дмитрий Бывшев, директор МБУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» м.о. Шатура».

Этот праздник стал ярким событием для шатурских дворов, подчеркнув важность общения и взаимопомощи между шатурскими жителями.