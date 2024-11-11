День сотрудника органов внутренних дел РФ отметили в Волоколамске

Сотрудникам вручили заслуженные награды в ЦКТ «Родники». После церемонии награждения начался праздничный концерт.

«Специфика вашего труда в известной мере исключительная. Непростая работа требует особой стойкости характера, принципиальности, мужества. И потому в органах внутренних дел служат и работают люди с крепким волевым стержнем, проверенные временем на профессионализм и преданность своему делу. Гордимся вами, наши защитники, и благодарим за службу!» — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

Вручение наград проводили начальник ОМВД России по Волоколамскому округу Александр Аксенов и глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Почетные грамоты передали действующим сотрудникам и ветеранам. Кроме того, на вручение пригласили победителей детского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции», который проходит в округе на регулярной основе.

Волоколамские вокалисты и танцоры подготовили яркие номера, чтобы продемонстрировать гостям мероприятия свое преклонение перед их профессиональной деятельностью. В зале образовалась приятная атмосфера, присутствующие излучали радость и хорошее настроение.