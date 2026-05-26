Коломенский «Дом Озерова» приглашает на выставку графических работ Михаила Акимова «Пушкин в жизни»

С 28 мая в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» откроется выставка «Пушкин в жизни» — экспозиция графических работ члена Московского Союза художников Михаила Акимова. Выставка продлится до 28 июня (возрастное ограничение — 0+). Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект создан по мотивам книги Викентия Вересаева «Пушкин в жизни». В этом сборнике собраны подлинные истории о поэте, как записанные им самим, так и рассказанные его современниками. Благодаря этой книге у Михаила Акимова появилась возможность воссоздать атмосферу эпохи и показать А. С. Пушкина таким, каким его видели люди, окружавшие поэта два столетия назад.

Выставка станет интересным событием как для ценителей изобразительного искусства, так и для всех, кто неравнодушен к творчеству Пушкина. Она дает уникальную возможность по‐новому взглянуть на знакомое с детства имя и увидеть за величием гения живого человека со своими привычками, шутками и повседневными моментами.

