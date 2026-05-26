Егор Крид стал крестным отцом

Российский рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) предстал перед публикой в совершенно новом амплуа. 31-летний певец стал крестным отцом, сообщает The Voice.

Объектом его заботы стала маленькая дочь его родной сестры Полины и ее мужа Черли Морено. Трогательные кадры с таинства крещения Егор опубликовал в социальных сетях.

На фотографиях певец запечатлен в храме, где он нежно прижимает к себе новорожденную крестницу и целует ее в макушку. Поклонники пришли в восторг от такой нежности. Сама церемония прошла по православному обряду.

Сестра Егора, Полина, давно живет в США, где строит карьеру в киноиндустрии. Со своим мужем, Черли, она познакомилась в 2019 году, а в 2021-м пара сыграла свадьбу. В ноябре прошлого года у них родилась дочь.

