За три недели заявки на участие в конкурсе «Женщина — Герой 2026» подали 103 женщины из семей подмосковных участников специальной военной операции, старт сбора объявили 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

«Более 100 необычайно сильных, заботливых, творческих женщин из семей наших, подмосковных защитников уже присоединились к конкурсу „Женщина — Герой“, и мы продолжаем сбор заявок», — отметил инициатор конкурса, депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.

По его словам, подать заявку можно будет еще в течение шести дней. Для этого нужно заполнить анкету на официальном сайте женщина-герой.рф. Финал мероприятия проведут 7 сентября в Центральном академическом театре Российской Армии. Победительницу определит жюри. В его составе будут деятели культуры, искусства, кино и телевидения, участники и герои СВО, женщины-лидеры общественного мнения и не только. Председателем жюри выступит заслуженный артист России SHAMAN.

Победителям и участникам конкурса вручат ценные призы. Отметим, что конкурс проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по инициативе Сергея Колунова второй год подряд. Организаторы — Ассоциация ветеранов СВО Московской области, Министерство территориальной политики Московской области и Министерство информации и молодежной политики Московской области.

