Порядка 490 га изъятой сельхозземли в Подмосковье вовлекут в хозяйственный оборот по итогам 4 месяцев года

В регионе активно ведется работа по возвращению в хозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. По итогам первых 4 месяцев года 12 земельных участков сельхозназначения общей площадью 488 га нашли новых правообладателей. Эти территории, расположенные в Богородском, Шатуре, Орехово‐Зуевском округе и Клину, были изъяты у прежних собственников за неиспользование и переданы новым владельцам через торги. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Торги по продаже изъятых сельхозземель организовал Комитет по конкурентной политике Московской области. Они прошли на электронной площадке «РТС‐Тендер». Общая стоимость проданных участков превысила 907,5 млн руб.

Передача участков новым владельцам — лишь первый шаг. Главное — вернуть земли в активный сельскохозяйственный оборот. Новые правообладатели планируют провести расчистку территорий от кустарника и сорной растительности, выполнить агротехнические мероприятия по восстановлению плодородия почв, организовать выращивание сельскохозяйственных культур или развитие животноводства, внедрить современные агротехнологии для повышения урожайности и эффективности использования земли.

