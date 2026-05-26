Уникальную турель для борьбы с БПЛА представили на форуме в Подмосковье

На международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье, российская компания «Зенит» показала пулеметную стойку-зенитку, предназначенную для противодействия беспилотным летательным аппаратам различных типов. Презентовал разработку представитель предприятия Сергей Сидоренко, передает REGIONS.

По словам эксперта, это серийная отечественная продукция, которая разработана для борьбы как с небольшими, так и с крупными дронами. Главная особенность представленной турели — легкость управления. Стойка позволяет вести прицельный огонь даже в тех случаях, когда беспилотник отличается высокой маневренностью.

На турели установлен модернизированный пулемет Калашникова. Он оснащен дополнительным навесным оборудованием, включая тепловизор и монитор. Помимо этого, на стойке предусмотрены и механические прицельные приспособления. Конструкция отличается универсальностью: ее можно смонтировать в кузове пикапа либо использовать как стационарную огневую точку на постах.

На протяжении 31 года предприятие «Зенит» присутствует на профильном рынке. Кроме пулеметных стоек, завод серийно изготавливает обширную линейку изделий для доработки стрелкового вооружения. В ассортименте — плечевые упоры, пистолетные рукоятки, дульные компенсаторы-тормозы, коллиматорные прицелы, а также тактические осветители, совмещенные с лазерной целеуказательной системой.

Исходный автомат в таких доработанных комплектах сохраняет лишь ствольную коробку и сам ствол. Остальное оснащение — целиком отечественная продукция. С момента начала специальной военной операции сфера использования серийных изделий компании заметно расширилась.

«Мы предоставляем здесь пулеметную стойку-зенитку для противодействия дронам разнообразных типов: от малых до больших», — сообщил Сидоренко.

