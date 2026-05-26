В голове человека спрятан «третий глаз»: откуда он и зачем нужен?

У человека действительно есть нечто вроде «третьего глаза» — но это не мистический радар и не орган для ясновидения, а шишковидная железа, спрятанная глубоко в центре головы, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в естественнонаучном журнале Current Biology.

Ученые из Великобритании и Швеции считают, что эта железа связана с очень древним светочувствительным органом, которым пользовались далекие предки человека около 500 млн лет назад. По версии исследователей, некоторые древние существа, зарываясь под землю и теряя боковые глаза, сохранили срединный орган, помогавший им понимать, где свет, где темно и какое сейчас время суток.

Сегодня человеческая шишковидная железа уже не видит картинки. Но она все еще связана со светом: получает сигналы от глаз и вырабатывает мелатонин — гормон, который помогает организму понять, что наступила ночь и пора спать.

По словам профессора Томаса Бадена из Университета Сассекса, потребность различать день и ночь никуда не исчезала даже у древних организмов, которые жили под водой или зарывались в грунт. Поэтому этот «третий глаз» мог сохраниться и со временем стать частью системы, управляющей нашими биоритмами.

У некоторых животных третий глаз до сих пор заметен. Например, у новозеландской туатары он имеет подобие линзы и сетчатки, хотя нужен не для полноценного зрения, а для отслеживания света.

А вот связи с телепатией, ясновидением и «внутренним зрением» наука не подтверждает. Но сама идея впечатляет: глубоко в голове человека действительно остался след древнего органа, который когда-то помогал нашим предкам ориентироваться в мире света и тьмы.