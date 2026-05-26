Пяти тренерам-преподавателям Подмосковья вручили свидетельства на социальную ипотеку

В Подмосковье свидетельства на социальную ипотеку получили 5 тренеров-преподавателей спортивных школ. Об этом сообщают Министерство физической культуры и спорта Московской области и Министерство жилищной политики Московской области.

Церемония вручения сертификатов прошла в Доме правительства Подмосковья. Получателями стали Вячеслав Еремин из детско-юношеской спортшколы Долгопрудного, Артем Безденежных из региональной спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта и Даяна Алиева из муниципальной спортшколы Рузы, Эльвира Бибарцева из муниципальной спортшколы олимпийского резерва Щелково и Константин Блошенко из муниципальной спортшколы «Трудовые резервы» Наро-Фоминска.

Всего в 2026 году в регионе вручат 219 свидетельств на соципотеку: 81 медику, 73 учителям, 60 молодым ученым и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса и 5 тренерам.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды тренерам училища олимпийского резерва в Чехове.