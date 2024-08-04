День железнодорожника празднуют в парке «Дубовая роща» в Ожерелье
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Кашира]
Конкурсы, мастер-классы, а также различные викторины проходят в рамках празднования Дня железнодорожника в парке «Дубовая роща» в Ожерелье. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
На просторных аллеях Дома культуры округа представляют мастер-классы. Мальчишки и девчонки своими руками создают ярких божьих коровок, улиток невообразимых цветов, расписные пряники, магнитики на холодильник.
«Мы подготовили тематические картинки ко Дню железнодорожника. Сейчас изготавливаем вместе с ребятами магнитики на холодильник. Украшаем их различными элементами. Эти сувениры ребята забирают с собой», — рассказала заведующая Домом культуры Топканово Любовь Вотановская.
Ведущий методист Центра досуга Труфаново Лидия Голобурдина на своем мастер-классе превращает пушистую проволоку в разноцветных улиток.
«Ребятам нравится крутить эту проволоку, превращая ее в забавные фигурки. Отбоя от желающих нет», — рассказала она.