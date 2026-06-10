«Деньги напрямую в семью». Сенатор предлагает гасить ипотеку, а не субсидировать ставку
В Совфеде предложили выдавать семьям субсидии на гашение ипотеки вместо льготной
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что семьи могут положительно воспринять изменение механизма семейной ипотеки. Речь идет о ситуации, когда часть выделенных государством средств направляется не на субсидирование процентной ставки, а на частичное погашение самого кредита.
«Может быть, нам есть смысл подумать о том, чтобы не субсидировать ставку по семейной ипотеке и не делать ее фиксированной, а лучше направлять эти деньги напрямую в семью, целевым образом на погашение кредита. А ставку, наоборот, оставить коммерческой», — отметил парламентарий.
«Почему бы, к примеру, не говорить о снижении ставки при рождении третьего ребенка или четвертого ребенка, а говорить о том, чтобы эти деньги, которые государство все равно потратит и направит на гашение этой ставки, направить непосредственно семье, чтобы из этих денег была загашена часть ипотеки. Очевидно, что прямое гашение ипотеки, конечно, будет очень позитивно воспринято семьями», — добавил сенатор.
По мнению Шендерюка-Жидкова, к концу года, когда ключевая ставка вернется к «однозначным уровням», вопрос льготной ипотеки потеряет остроту.
«И вот как раз целевая субсидия могла бы серьезным образом способствовать, прежде всего, главному, чего хочет от нас сегодня расширяющаяся семья, — это расширение, прежде всего, жилых площадей», — заключил сенатор.
Ранее сообщалось о том, что россияне стали чаще покупать вторичное жилье в ипотеку.