«Деньги ушли, гарантии нет»: Роскачество предостерегает от переводов «по номеру»

В Роскачестве рассказали, чем грозит покупателям популярная просьба продавцов расплатиться переводом «по номеру телефона». Чаще всего с таким предложением сталкиваются посетители небольших магазинов и кафе.

Почему продавцы предпочитают наличные переводы? Причина в выгоде. Оплата картой через терминал (эквайринг) облагается банковской комиссией, тогда как при переводе или QR-коде этих издержек нет. Кроме того, такие поступления легко скрыть от учета. Иногда персонал использует эту лазейку, чтобы продать просрочку, применить «липовую» скидку и положить разницу в карман в обход работодателя.

Однако для клиента главная проблема — отсутствие защиты. В таких случаях чек, как правило, не выдают. Без чека невозможно вернуть товар или обменять его, а гарантийное обслуживание становится недоступным. Деньги уходят частному лицу, и доказать факт покупки у конкретного продавца официально не получится.

Кроме того, эксперты предупреждают: счет продавца может быть связан с мошенническими схемами. Если он используется в незаконных целях, покупателю придется доказывать свою непричастность к деятельности третьих лиц.

