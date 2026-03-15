«Деньги ушли, гарантии нет»: Роскачество предостерегает от переводов «по номеру»
В Роскачестве объяснили, почему опасно расплачиваться с помощью перевода
В Роскачестве рассказали, чем грозит покупателям популярная просьба продавцов расплатиться переводом «по номеру телефона». Чаще всего с таким предложением сталкиваются посетители небольших магазинов и кафе.
Почему продавцы предпочитают наличные переводы? Причина в выгоде. Оплата картой через терминал (эквайринг) облагается банковской комиссией, тогда как при переводе или QR-коде этих издержек нет. Кроме того, такие поступления легко скрыть от учета. Иногда персонал использует эту лазейку, чтобы продать просрочку, применить «липовую» скидку и положить разницу в карман в обход работодателя.
Однако для клиента главная проблема — отсутствие защиты. В таких случаях чек, как правило, не выдают. Без чека невозможно вернуть товар или обменять его, а гарантийное обслуживание становится недоступным. Деньги уходят частному лицу, и доказать факт покупки у конкретного продавца официально не получится.
Кроме того, эксперты предупреждают: счет продавца может быть связан с мошенническими схемами. Если он используется в незаконных целях, покупателю придется доказывать свою непричастность к деятельности третьих лиц.
Напомним, что 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей.
Ранее Роскачество сообщило о том, что чаще всего подделывают липовый, гречишный и акациевый мед.