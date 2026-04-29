Чудо, которое не снилось советским вождям. В Сергиевом Посаде из руин восстал храм, чья история насчитывает почти 400 лет. Святыню, где при большевиках расстреляли священника, а здание превратили в склад селитры, верующие отвоевали у забвения. В апреле здесь впервые за девять десятилетий отгремела Пасхальная служба. Об этом сообщает REGIONS .

Речь о храме святителя Николая Чудотворца в селе Никульское. Первые упоминания о нем датированы 1628 годом. Каменное здание построили в XIX веке. А в лихие 1930-е церковь закрыли, настоятеля Афанасия Докукина арестовали и расстреляли (в 2000-м его причислили к лику святых). В советские годы в здании хранили селитру — стены пошли трещинами, росписи исчезли, колокольню снесли. Храм превратился в руины.

Второе дыхание открылось в 1999-м, когда церковь вернули РПЦ. Но полноценное возрождение началось в конце 2024-го с приходом нового настоятеля — священника Виктора Касьяненко. На свои средства и пожертвования прихожан он установил дровяную печь, настелил полы, вставил окна, закупил утварь. Уже совершены первые таинства: отец Виктор крестил новорожденного сына, а в апреле 2026-го отслужили первую за 90 лет Пасху.

