Деньги заморозят пенсионерам: адвокат назвала неожиданные причины отказа в выдаче вкладов

Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева рассказала о ситуациях, при которых банки имеют законное право не возвращать вкладчикам их деньги. Одним из очевидных случаев эксперт назвала отзыв у финансового учреждения лицензии, когда все операции автоматически прекращаются, пишет ТАСС.

После этого управление активами переходит к Агентству по страхованию вкладов, которое в первую очередь выплачивает компенсации владельцам счетов до 1,4 млн рублей, так как эта сумма застрахована государством. Средства юридических лиц и вклады, превышающие данный лимит, возвращаются только в рамках процедуры банкротства.

Также получить свои накопления не удастся, если счет клиента арестован или заблокирован. Как пояснила адвокат, причина ограничений — будь то долги по налогам, кредитам или решение следственных органов — значения не имеет: пока арест не снят, доступ к деньгам закрыт.

Сложности с получением вклада могут возникнуть и у наследников. Якушева отметила, что в случае смерти владельца счета его сбережения перейдут правопреемникам только после официального вступления в наследство. Если в банке есть завещательное распоряжение, процесс может быть упрощен, но до получения свидетельства о праве на наследство деньги выданы не будут.

Кроме того, банк вправе отказать в выдаче средств при отсутствии у клиента документов, удостоверяющих личность, или при возникновении подозрений в мошеннических действиях. Юрист пояснила, что если операция кажется сотрудникам подозрительной, например, когда пожилой человек пытается снять все свои накопления сразу, организация может запросить объяснение цели снятия. В такой ситуации клиенту придется подтвердить свои намерения и дееспособность.

В случае неправомерного, по мнению клиента, отказа, Елена Якушева рекомендовала обязательно потребовать от сотрудника официальный документ. В нем должна быть указана причина со ссылкой на закон или внутреннюю инструкцию, стоять подпись сотрудника и печать банка. После получения такого документа следует подать жалобу в отделение, а затем продублировать ее в головной офис кредитной организации.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.