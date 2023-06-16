Денис Семенов подвел итоги развития городского округа Павловский Посад в 2022 году и обозначил планы на будущее

Глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов рассказал о результатах работы за прошлый год и о планах на ближайшее время. Отчет он опубликовал на своей странице в Telegram.

Денис Семенов признался, что 2022 год выдался сложным. Но, тем не менее, при поддержке его команды и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева большинство задач решить удалось.

В округе открыли несколько новых социальных объектов. Это общеобразовательная школа больше чем на тысячу мест, социально-реабилитационный центр, а еще мини-стадион.

Параллельно со строительством новых объектов в округе проводили и ремонтные работы. В 2022 году привели в порядок отделения Центральной районной больницы, школу №18 и зал для занятий спортом «Юность». А еще на месте бывшего эколого-биологического центра создали новый сквер «Лукоморье».

Также Денис Семенов сообщил, что в прошлом году из аварийного в новое жилье пересели 13 семей. Капитально отремонтировали 29 многоквартирных дома и привели в порядок 25 километров улично-дорожной сети.

В планах на ближайшее будущее глава обозначил благоустройство парка «Дубрава» и создание набережной у реки Клязьма. А еще в округе обновят сквер-мемориал «Павшим Павлово-Покровцам в годы Великой Отечественной войны».

Одной из самых важных задач останется поддержка бойцов специальной военной операции и их семей, считает Денис Семенов.