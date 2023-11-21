Денситометрия стала доступна в одном из медучреждений Московской области
Фото: [ГКУЗ Московской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД»]
Рентгеновская денситометрия, необходимая для оценки здоровья костей и выявления риска переломов, стала доступна в Центре СПИДа Московской области. Об этом сообщили в областном Минздраве.
Аппарат, необходимый для диагностики, входит с состав консультативно-диагностического отделения.
«Этот метод позволяет врачам оценить плотность костей в различных областях тела. Это важно для раннего выявления утраты костной массы и принятия мер по управлению рисками остеопороза у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Регулярные измерения плотности костей могут помочь в персонализации стратегий лечения и поддержания здоровья скелета у этой группы пациентов» — отметил заведующий консультативно-диагностическим отделением Алексей Викторович Татаринцев.
Отметим, что узнать подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.