Дептранс: движение поездов на МЦД-1 и составов «Аэроэкспресс» будет ограничено 26 и 27 августа
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На МЦД-1 ночью 26 и 27 августа будет скорректировано движение поездов, проинформировали в столичном Департаменте транспорта. Причины введения временных ограничений не уточняются.
Там пояснили, что часть поездов будет отменена, а интервалы движения оставшихся электричек увеличат до 40 минут.
«В выходные, 26 и 27 августа, изменится расписание поездов на первом Московском центральном диаметре. Ограничения будут вводиться по ночам, с 22:00 до 05: 19. Часть поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги отменят, интервалы движения увеличатся до 40 минут, а время отправления последних электричек изменится», - спредупредили на сайте мэра и правительства Москвы.
Также сообщается, что ранним утром и поздним вечером в указанные числа изменится схема часов отправления составов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево.