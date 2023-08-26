Дептранс: движение поездов на МЦД-1 и составов «Аэроэкспресс» будет ограничено 26 и 27 августа

«В выходные, 26 и 27 августа, изменится расписание поездов на первом Московском центральном диаметре. Ограничения будут вводиться по ночам, с 22:00 до 05: 19. Часть поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги отменят, интервалы движения увеличатся до 40 минут, а время отправления последних электричек изменится», - спредупредили на сайте мэра и правительства Москвы.