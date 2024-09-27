Дептранс: массовое ДТП спровоцировало сильное затруднение движения на МКАД

На внешней стороне 22-го километра Московской кольцевой автодороги поздно вечером в четверг, 26 сентября, произошло ДТП с участием нескольких машин, сообщили в столичном Дептрансе.

Отмечается, что автоавария спровоцировала затруднение движения на МКАД.

«На внешней стороне 22-го км МКАД (в районе съезда № 24) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — приводится в заявлении дептранса.

Обстоятельства инцидента и данные о пострадавших сейчас уточняются, добавили в ведомстве. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить мужчину, сбившего на электровелосипеде пятилетнего ребенка.