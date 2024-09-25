В Подмосковье будут судить мужчину, сбившего на электровелосипеде пятилетнего ребенка

В Подмосковье предстанет перед судом 37-летний местный житель, который, управляя электровелосипедом, сбил пятилетнего ребенка.

ДТП случилось в мае этого года на тротуаре на проспекте Мира в Химках, напомнила пресс-служба прокуратуры Московской области. Здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред.

Также установлено, что на электровелосипеде не было регистрационных знаков, а мужчина нарушил ПДД.

Ранее сообщалось, что велосипедист пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в подмосковных Люберцах.