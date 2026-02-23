Дептранс Москвы рекомендовал пересесть на метро из-за снегопада

В ведомстве подчеркнули, что в условиях неблагоприятной погоды подземка останется самым стабильным способом передвижения по мегаполису. По данным синоптиков, в течение вторника ожидаются осадки в виде снега, что может повлиять на дорожную обстановку. Кроме того, в центральной части города не исключаются временные ограничения движения транспорта.

В департаменте обратились к автомобилистам с просьбой по возможности отказаться от использования личных машин и воспользоваться метрополитеном. Тем, кто все же планирует поездки на автомобиле, напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию до других транспортных средств и проявлять особую осторожность при движении по мостам и эстакадам.

Также водителям рекомендовано заранее продумывать маршруты и по возможности избегать поездок в часы наибольшей загруженности дорог. Власти отмечают, что соблюдение этих мер поможет снизить риск аварий и минимизировать транспортные заторы в условиях снегопада.

Ранее сообщалось, что на М-4 водители стоят в глухой пробке.