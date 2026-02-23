Дорожники разорвали главную трассу региона: на М-4 водители стоят в глухой пробке

Днем 23 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области возник многокилометровый затор. Водители теряют более полутора часов в районе ремонтируемой развязки у города Шахты, пишет rostovgazeta .

В Ростовской области серьезно осложнилась ситуация на федеральной трассе М-4 «Дон». Огромная пробка сковала движение днем 23 февраля в районе транспортной развязки возле города Шахты, где в настоящее время ведутся масштабные дорожные работы.

Согласно данным навигационных сервисов, затор начинается от съезда к городу Шахты и растягивается почти на 15 километров в сторону Ростова-на-Дону, захватывая участок с ремонтом. Скорость потока упала до 10 километров в час, из-за чего на преодоление проблемного отрезка у автомобилистов уходит более 90 минут.

Точная причина коллапса не называется, однако эксперты полагают, что основной фактор — проводимый ремонт полотна, который существенно сужает проезжую часть и провоцирует транспортный коллапс.

Тем, кто направляется в Ростов, Новочеркасск или Аксай, предлагают альтернативный маршрут в объезд. Для этого необходимо свернуть с М-4 в сторону поселка Каменоломни, далее двигаться через Казачьи Лагери и Персиановский, после чего выехать на Ростовское транспортное кольцо. Весь путь в обход пробки составит порядка 70 километров и займет около 1 часа 15 минут, что значительно быстрее стояния в заторе.

Напомним, с прошлого года компания «Автодор» ведет капитальный ремонт сразу на двух десятках участков трассы в регионе. Помимо отрезка у Шахт, работы продолжаются возле поселка Аютинского, хутора Аюты и Новоперсиановки. Эти объекты планируют сдать к середине июня. Самый долгий ремонт идет после села Самарского до границы с Краснодарским краем — там дорожники обещают завершить работы только к 31 октября.