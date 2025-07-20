Дептранс: на 45-м километре МКАД произошло массовое ДТП

На внутренней стороне 45-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в Москве случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента движение затруднено на протяжении 3,7 километра. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Телеграм-канале.

По имеющимся данным, детали инцидента и сведения о пострадавших всё ещё выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы города.

«На внутренней стороне 45-го километра МКАД (после пересечения с Ленинским проспектом) произошло массовое ДТП... Движение затруднено на 3,7 километра», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ДТП с одним погибшим произошло ночью в Шоссейном проезде в Москве.