ДТП с одним погибшим произошло ночью в Шоссейном проезде в Москве

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей BMW и «Газель» на юго-востоке Москвы один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах столицы.