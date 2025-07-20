ДТП с одним погибшим произошло ночью в Шоссейном проезде в Москве
ДТП BMW с «Газелью» в Москве: один человек погиб и несколько пострадали
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В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей BMW и «Газель» на юго-востоке Москвы один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах столицы.
Как поведал собеседник журналистов, автоавария случилась среди ночи воскресенья, 20 июля, на Шоссейном проезде.
«На Шоссейном проезде произошло ДТП с участием „Газели“ и BMW. Один человек погиб и несколько пострадали», — сообщил источник.
В данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на западе Крыма у Евпатории в жутком ДТП погибли взрослый и ребенок.