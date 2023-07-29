Депутат Бутина призвала убрать из продажи кукол Барби на фоне пропаганды ЛГБТ

Член комитета нижней палаты парламента по международным делам Мария Бутина призвала убрать кукол Барби из продажи в России. Об этом сообщается в аккаунте Госдумы в одной из соцсетей.

Парламентарий также подвергла критике фильм «Барби», которого нет в отечественном кинопрокате, тем не менее в мире отмечены рекордные сборы.

По ее словам, этот фильм является пропагандой политпрограммы Демократической партии Штатов.

Она уточнила, что известная кукла является одним из рычагов пропаганды ЛГБТ.