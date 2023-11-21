Депутат Чаплин перечислил способы получить меры поддержки безработному

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, граждане РФ, которые потеряли работу, имеют право на восемь льгот, в том числе и на меры поддержки. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что их можно получить центрах занятости, в МФЦ или на «Госуслугах».

По мнению парламентария, уволенный россиянин может рассчитывать и на сумму в размере 350 тыс. рублей для открытия бизнеса.

Он отметил, что среди мер поддержки – помощь в поиске вакансий в центре занятости, получение профессии за счет бюджета, пособие по безработице и другие.