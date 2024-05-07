Депутат Чаплин перечислил способы спасения дачных деревьев от майских заморозков

По словам главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, садовые деревья от майских заморозков спасут агроволокно и прочие спецпокрытия. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что этот материал сохраняет тепло и защищает от низких температур. Кроме того, можно корневую зону деревьев обложить соломой или опилками.

По мнению парламентария, их лучше распределить на поверхности почвы возле ствола дерева. При этом поливать деревья следует перед заморозками, так как влага защищает их от низких температур в связи с тем, что вода выделяет тепло в процессе замерзания. Однако при этом важно избегать обильного полива в период заморозков.

Он добавил, что деревья также можно накрыть каркасом с пленкой, данная конструкция защитит растения от холодного ветра и сохранит тепло. Кроме того, стоит помнить о мелких деталях, вроде удаления снега с крон деревьев во избежание их обрыва от излишнего веса.