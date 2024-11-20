Совфед одобрил закон о списании долгов по кредитам для участников СВО

На заседании в среду, 20 ноября, Совет Федерации утвердил закон, который позволяет списать задолженности по кредитам в размере до 10 млн руб. для участников специальной военной операции, если исполнительное производство было начато до 1 декабря 2024 года, а контракт на службу был подписан не ранее 1 декабря, сообщило РИА Новости.

Согласно новым правилам, обязательства по кредитам для мобилизованных граждан и военнослужащих, которые заключили контракт на срок не менее одного года не ранее 1 декабря 2024 года в связи с выполнением задач СВО, а также для их супругов, подлежат прекращению.

Долги будут аннулированы, если до 1 декабря 2024 года вступит в силу судебное решение о взыскании задолженности. Списание производится до 10 млн руб. с момента подписания контракта. Также в этом случае будет прекращено и исполнительное производство.

Исполнительное производство также завершится в случаях, когда мобилизованный (контрактник, доброволец) погибнет, будет признан судом умершим или его признают инвалидом I группы.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о запрете в РФ пропаганды отказа от деторождения.