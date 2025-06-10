Предприятие по выпуску беспилотных летательных аппаратов, которое может быть создано французским концерном Renault на территории Украины, станет легитимной целью для Воздушно-космических сил России. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Государственной Думы, генерал-майор в отставке Леонид Ивлев, представляющий Крым.

Накануне радиостанция Franceinfo, ссылаясь на свои источники, сообщила, что компания Renault может начать производство беспилотных летательных аппаратов на территории Украины. Представители компании подтвердили, что французское правительство обсуждало этот вопрос с концерном, но подчеркнули, что окончательное решение по этому проекту еще не принято.

Как отметил Ивлев, несмотря на усилия России по продвижению мирных инициатив на переговорах в Стамбуле, западные государства продолжают усиливать военную поддержку Украины, предоставляя ей оружие и организуя производство военной техники на территории Украины.

«Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России», — заявил Ивлев.

Парламентарий подчеркнул, что государства Европейского союза, такие как Великобритания, Германия и Франция, активно конкурируют в сфере поставок вооружений и организации производства для нужд украинской армии.