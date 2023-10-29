Депутат Госдумы Александр Толмачев поздравил подмосковных волонтеров с Днем добровольца

«С праздником, дорогие волонтеры! Вы приходите на выручку другим, не жалея себя, сил и времени. Порой только ваша поддержка отделяет человека от беды и гибели. Благодаря вашей помощи спасены тысячи жизней», — подчеркнул Толмачев.

Он подчеркнул, что добрая воля является одной из самых светлых и мощных сил в мире, которая творит настоящие чудеса. О чем волонтеры знают как никто другой.

«Мне посчастливилось работать плечом к плечу со многими из вас. Вместе мы помогали врачам во время пандемии, разносили продукты и лекарства жителям на изоляции, а сегодня, во время специальной военной операции, мы собираем и отвозим грузы на передовую. Каждый из вас — отважный, мужественный человек с большим сердцем», — дополнил Александр Толмачев.