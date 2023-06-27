Депутат Госдумы Бессараб заявила о правильности пропаганды многодетности в России

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что пропаганда многодетности в России является своевременной и правильной. Слова члена комитета Госдумы передает «Лента.ру» .

Бессараб указала на то, что судя по демографической статистике в РФ, многодетность должна пропагандироваться государством настолько, насколько это возможно. Депутат считает, что многодетность нужно стимулировать, помогая таким семьям как морально, так и материально.

Она заявила, что материальная поддержка для многодетных семей и так активно развивается в стране последние несколько десятилетий. Депутат напомнила о выделении земельных участков, льготной ипотеке и материнском капитале. К этому списку она добавила также трудовую и пенсионную помощь со стороны правительства.

После этого она отметила важность моральной поддержки от государства для многодетных семей.

Она подчеркнула правильность решения президента Путина о награждении соответствующими орденами многодетных родителей. Она считает, что это символ статуса и показатель заслуг перед Родиной.