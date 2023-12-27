Депутат Госдумы исполнит мечту восьмилетнего мальчика, проживающего в Тельмановском районе ДНР
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Депутат Государственной Думы по Орехово-Зуевскому округу Геннадий Панин снял с «Елки желаний» в Доме Правительства Московской области мечту восьмилетнего Владислава Храмова, проживающего в Тельмановском районе Донецкой народной республики.
Известно, что мальчик любит Лего, рисование и вольную борьбу. А в подарок на Новый год он загадал самокат.
«Отлично. Целеустремленный парень. Как известно, в новогодние праздники каждый ребенок ожидает подарков, сюрпризов. И я конечно с большим удовольствием приму участие в этой акции, подарю ребенку самокат для прогулок на свежем воздухе», — отметил Панин.