Депутат Госдумы исполнит мечту восьмилетнего мальчика, проживающего в Тельмановском районе ДНР

«Отлично. Целеустремленный парень. Как известно, в новогодние праздники каждый ребенок ожидает подарков, сюрпризов. И я конечно с большим удовольствием приму участие в этой акции, подарю ребенку самокат для прогулок на свежем воздухе», — отметил Панин.