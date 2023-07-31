Депутат Госдумы Никита Чаплин и Глава Коломны Александр Гречищев встретился с участником СВО

В сентябре прошлого года супруга коломчанки Дарьи Бабаевой мобилизовали. А спустя несколько месяцев женщина получила предложение возглавить Центр помощи и поддержки семей военнослужащих в округе.

Недавно супруг Дарьи получил краткосрочный отпуск, во время которого с семейной парой встретились депутат Государственной Думы Никита Чаплин и глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Никита Чаплин отметил важность миссии, которую выполняют супруги.

«Один из вас - на передовой, а вторая половина защищает тыл. У вашей супруги большое доброе сердце, она помогает сегодня всем женам наших мобилизованных ребят», – подчеркнул он.

Во время встречи Дарья Бабаева рассказала, какую поддержку сегодня получают семьи защитников нашей страны. За каждой из таких семей закреплен отдельный куратор, который отслеживает их нужды и запросы. Каждой семье доступна помощь психолога. Отдельный блок поддержки получают дети и подростки. Для них Центр помощи организовывает бесплатные, интересны экскурсии, приглашает на представления, проводит мастер-классы. Родителей бойцов вовлекают в проект «Активное долголетие».