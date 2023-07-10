Депутат Госдумы предложил добавить в шестой антимонопольный пакет соцсети

Если пятый антимонопольный пакет положительно скажется на виртуальном рынке, то основой для шестого пакета депутат предложил сделать соцсети и поисковые системы. Этот вопрос обсуждался еще при подготовке прошлого пакета к чтению. Предполагалось, что антимонопольное регулирование можно распространить не только на торговые площадки в сети, но и на другие вещи. Пока говорить о расширении действия законов не приходится, поправки решено отложить, пока пятый пакет не покажет положительный эффект.

Сообщается, президент уже подписал пятый антимонопольный пакет, и он начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Как отметил Горелкин, проект обсуждался довольно долго, ожидается, что он не даст виртуальным торговым площадкам злоупотреблять положением.